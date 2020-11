USA (ots) - Sollte Joe Biden die Wahl gewinnen, ist sein Mandat klar: Er muss sich um alle wunden Seelen Amerikas kümmern, die Wut der Schwarzen ebenso wie den Frust der abgehängten Weißen. Sollte Trump Präsident bleiben, dürfte er so weitermachen wie bisher - nur noch ungezügelter, noch beseelter von der eigenen Großartigkeit. So oder so bleiben die USA ein mit sich selbst beschäftigtes Land. Europa mag leiden, wenn es sieht, wie viele Amerikaner Trump die Treue halten. Doch das kann nur Warnung und Ansporn sein, sich den eigenen Problemen zu stellen. http://www.mehr.bz/khs310p



