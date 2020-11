Das Smartphone-Spiel Pokemon Go hat in den ersten zehn Monaten des Jahres 2020 den höchsten Umsatz seit seiner Markteinführung im Jahr 2016 erzielt. Eine Milliarde US-Dollar haben Spieler bislang ausgegeben. Wenn es so weitergeht, könnte das Augmented-Reality-Spiel Pokemon Go bis zum Jahresende 1,2 Milliarden Dollar Umsatz einfahren. Schon jetzt steht eine Steigerung um rund 30 Prozent im Periodenvergleich zu Buche. Würde Pokemon Go bis zum Jahresende keine Umsätze mehr generieren, hätte das Spiel sich im Vergleich zum Gesamtjahr 2019 immer noch um elf Prozent verbessert. Pokemon Go, der stille ...

