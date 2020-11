DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. November

=== *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q, Paris 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate, Birkenfeld *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, ausführliches Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q, München *** 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 3Q, Venlo *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg 07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 3Q, Linz 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q, Mailand 07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1H, Hamamatsu *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz; 11:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), München *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q (15:00 Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q (08:15 Webcast), Unterföhring 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 3Q, Kirchheim/Teck 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 3Q, Lübeck *** 08:00 DE/Auftragseingang September saisonbereinigt PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +4,5% gg Vm *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 3Q *** 08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 9 Monate, Hamburg 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q, Zörbig *** 08:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz), Zamudio *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate, Wien 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H, Kyoto *** 08:10 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Koblenz *** 08:15 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q, London *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 11:00 EU/Kommission, PK zur Herbst-Wirtschaftsprognose, Brüssel *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +4,4% gg Vm 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Online-PK zu "Aufsichtsratsstudie 2020" *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 3Q (16:00 Telefonkonferenz), München 12:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q, Hangzhou *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: 845 Mrd GBP zuvor: 745 Mrd GBP *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q, Detroit *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +7,2% gg Vq 2. Quartal: +10,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -11,0% gg Vq 2. Quartal: +9,0% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 741.000 zuvor: 751.000 *** 16:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede beim virtuellen OMFIF-Panel zum Thema: "Too close for comfort? The relationship between monetary and fiscal policy" *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate, Rom *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q, Büdelsdorf *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25% *** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q, Bellevue *** 22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco 22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York *** - US/voraussichtlich weitere Ergebnisse der US-Wahlen - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Frankreichs Premierminister Castex *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q, Siena ===

