DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KÄRCHER - Durch die Corona-Pandemie hat Kärcher im April ein Viertel seines Umsatzes verloren, bilanziert Vorstandschef Hartmut Jenner im Interview. Doch das habe man seither wieder aufgeholt und sei nicht der Grund, weshalb er pessimistisch ins kommende Jahr schaue, so der Chef des Reinigungsspezialisten aus dem baden-württembergischen Winnenden. Vieles, was in den vergangenen Monaten von der Politik entschieden worden sei, könne er nicht mehr nachvollziehen. Jenner kritisiert: "So harte Maßnahmen, wie wir sie jetzt wieder erleben, müssen eine gewisse Stringenz aufweisen und obendrein gut erklärt werden." Als Manager müsse er im Unternehmen auch einen klaren Kurs fahren und sich offen erklären. "Diesen klaren Kurs lässt die Bundesregierung leider vermissen." (Handelsblatt)

SCHUFA - Bonus-Hopper sind für Energieversorger lästig. So heißen in der Branche diejenigen Kunden, die häufig neue Verträge für Strom oder Gas abschließen - um von den Prämien beim Wechsel zu profitieren. Die sind oft hoch. Und die Wechselkunden sind schnell wieder weg, auf zur nächsten Prämie. Diese Verbraucher sind nicht so rentabel wie Kunden, die langfristig bleiben. Was aber, wenn man als Energieversorger vorher sagen könnte, wer Vielwechsler ist und wer nicht - und diesen dann ablehnen kann? Ein solches Szenario befürchteten Verbraucherschützer, als sie von den Plänen der Auskunfteien Schufa und Crif Bürgel hörten. Diese bauten nach Recherchen von SZ und NDR an sogenannten Datenpools, die branchenweit Vertragsdaten der Kunden von Energieversorgern sammeln sollten. Verbraucherschützer fürchteten: Anbieter könnten wechselfreudige Haushalte so identifizieren und womöglich ablehnen. Die Schufa dementierte: Das sei nicht die Absicht ihres Pools. (SZ)

November 05, 2020

