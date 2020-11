Mit dem Smartdesk 4 hat das US-amerikanische Startup Autonomous einen höhenverstellbaren Schreibtisch mit Smartphone-Anschluss und Fitnessprogramm angekündigt. Im Dezember soll der Steher in Deutschland verfügbar sein. Autonomous will mehr Abwechslung und Ausgleich in die tägliche Arbeitsroutine bringen. Hierfür hat der Hersteller seinen höhenverstellbaren Schreibtisch Smartdesk 4 entwickelt, den ihr per Smartphone-App nach eigenen Wünschen steuern könnt. Smartdesk 4 mit Sicherheitsfunktionen fürs Homeoffice Autonomous hat seine Unternehmensstrategie im Lichte der Coronapandemie geändert, weil sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...