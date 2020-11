Mein Geld im Gespräch mit Kristina Salamon, Sprecherin der Geschäftsführung der Dr. Peters Group, über ihre Beteiligung an der Investmentplattform zinsbaustein.de Die Dr. Peters Group hat sich im Herbst 2019 an der digitalen Investmentplattform zinsbaustein.de beteiligt. Was waren Ihre Beweggründe für den Einstieg? KRISTINA SALAMON: Wir wollen Menschen für Investments in Sachwerte begeistern. Wir haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...