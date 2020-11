Wie schon gestern Morgen wissen wir immer noch nicht, wer die Vereinigten Staaten in den kommenden vier Jahren regieren wird. Sowohl Amtsinhaber Donald Trump als auch sein Herausforderer Joe Biden haben genau wie vor der Wahl immer noch die Chance, als Sieger ins Weiße Haus einzuziehen - der Erkenntnisgewinn der letzten 24 Stunden ist, was dieses Thema angeht, also gleich Null. Damit dürfte aber auch die Volatilität an den Finanzmärkten hoch bleiben, und das gilt umso mehr, je länger das Auszählen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...