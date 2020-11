Dem Batteriekonzerns Varta gelang es am 3. September bei 138,70 Euro ein neues Allzeithoch zu verzeichnen. Daraufhin ging der Kurs in eine Korrektur über und erreichte rasch den 50-Tagesdurchschnitt. Er sicherte dem Kurs für einige Wochen Halte, aber wurde in der zweiten Hälfte des Oktobers deutlich unterschritten. Der Kurs stürzte im Tief bis zum 22. Oktober auf 99,20 Euro ab. Es folgte ein neuer Anstieg, der sehr dynamisch verlief und am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...