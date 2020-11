DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Mit Siegen in den Schlüsselstaaten Michigan und Wisconsin hat US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden seine Chancen auf den Sieg über Amtsinhaber Donald Trump deutlich verbessert - einen Tag nach der Wahl ist der Wahlausgang aber weiterhin ungewiss. Ergebnisse aus anderen wichtigen Bundesstaaten stehen noch aus. Unterdessen leitete Trumps Team den juristischen Kampf um die Wahl mit Klagen gegen die Stimmauszählungen in mehreren Staaten ein. Biden zeigte sich siegessicher: "Wir glauben, dass wir die Sieger sein werden, wenn die Stimmauszählung beendet ist", sagte er. Es sei aber noch zu früh, den Sieg zu verkünden. Biden will im Fall seines Wahlsiegs den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen schon an seinem ersten Amtstag wieder rückgängig machen. "In genau 77 Tagen" werde eine von ihm angeführte Regierung der Vereinbarung zum globalen Klimaschutz wieder beitreten, kündigte er an.

Die Wahlbeobachtermission der OZSZE hat derweil die von Trump erhobenen Wahlbetrugsvorwürfe scharf kritisiert. "Grundlose Anschuldigungen systematischer Defizite, insbesondere durch den amtierenden Präsidenten" schadeten dem "Vertrauen der Öffentlichkeit in die demokratischen Institutionen", erklärte die Beobachtermission.

TAGESTHEMA II

Die US-Notenbank wird nach allgemeiner Erwartung bei ihrer Sitzung am Donnerstag keine geldpolitischen Änderungen vornehmen. Traditionell hält sich die Fed im Umfeld von Wahlen zurück. Zuletzt hatte Fed-Vize Richard Clarida für weitere Hilfen für die US-Wirtschaft plädiert - und zwar sowohl von der Geld- als auch von der Fiskalpolitik. Die Aufgabe der Fed wird allerdings erschwert von der politischen Blockade im Kongress; Demokraten und Republikaner finden keine Gemeinsamkeit für ein neues Corona-Hilfspaket.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HEIDELBERGCEMENT

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 4.884 -3% 19 5.061 Ergebnis laufendes Geschäft* 1.269 +8% 19 1.174 Ergebnis laufendes Geschäft 930 +12% 19 829 * vor Abschreibungen

LINDE

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar, nach US-GAAP):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 6.679 -4% 11 6.993 Operativer Gewinn 1.384 0% 7 1.384 Ergebnis nach Steuern* 1.108 +5% 7 1.052 Ergebnis je Aktie verwässert* 1,95 +1% 13 1,94 * fortgeführte Geschäftsbereiche

MUNICH RE

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL* 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Bruttoprämien 14.311 +4% 3 13.743 Anlageergebnis 1.779 -17% 5 2.131 Operatives Ergebnis 365 -63% 5 980 Schaden-Kosten-Quote** 109,3 -- 2 104,7 * Am 20. Oktober hat Munich Re berichtet, dass es mit einem Gewinn von rund 200 Mio Euro für das 3. Quartal 2020 rechnet. ** Rückversicherung - Schaden/Unfall

COMPUGROUP

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 222 +25% 2 178 EBITDA bereinigt 62 +43% 2 43

DÜRR

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q19 Auftragseingang 817 -13% 939 Umsatz 804 -19% 994 EBIT 18 -69% 59 EBIT bereinigt 33 -50% 65 Ergebnis nach Steuern 9,8 -74% 38 Ergebnis je Aktie 0,14 -74% 0,54

FREENET

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 650 -12% 15 741 EBITDA 109,6 -1% 15 110,3 Konzernergebnis 57,9 +1% 15 57,6 Ergebnis je Aktie 0,44 -4% 2 0,46 Free Cashflow 65,5 +71% 15 38,3

GEA GROUP

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Auftragseingang 1.068 -15% 18 1.255 Umsatz 1.150 -7% 19 1.235 EBITDA* 138 -4% 19 143 EBIT* 86 -8% 6 94 Ergebnis nach Steuern/Dritten 53 -11% 6 60 Ergebnis je Aktie 0,29 -12% 12 0,33 * vor Restrukturierungsaufwand

LANXESS

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 1.494 -12% 14 1.704 EBITDA* 192 -29% 14 269 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 43 -59% 8 106 Ergebnis je Aktie* 0,50 -59% 8 1,21 * vor Sondereinflüssen

NEW WORK

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 68 +0,04% 3 68 EBITDA 25 +2% 3 24 Ergebnis nach Steuern 9,3 +131% 2 4,0 Ergebnis je Aktie 1,69 +141% 2 0,70

PROSIEBEN

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q19 Umsatz 894 -3% 926 EBITDA bereinigt 125 -5% 131 Ergebnis nach Steuern/Dritten 12 -64% 33 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 22 -52% 46

Weitere Termine:

06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate, Birkenfeld

07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, ausführliches Ergebnis 3Q

(11:00 Telefonkonferenz), Frankfurt

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q, München

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q, Mailand

07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1H, Hamamatsu

07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 3Q, Kirchheim/Teck

07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 3Q, Lübeck

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q, Zörbig

08:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Jahresergebnis

(10:30 Telefonkonferenz), Zamudio

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate, Wien

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H, Kyoto

08:15 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q, London

12:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q, Hangzhou

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q, Detroit

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate, Rom

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q, Bellevue

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Jost Werke AG, Ergebnis 9 Monate

- CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

- PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Ströer: 2,00 EUR BP: 0,0525 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang September saisonbereinigt PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +4,5% gg Vm -EU 11:00 Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +4,4% gg Vm -GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: 845 Mrd GBP zuvor: 745 Mrd GBP -US 14:30 Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +7,2% gg Vq 2. Quartal: +10,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -11,0% gg Vq 2. Quartal: +9,0% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 741.000 zuvor: 751.000 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

