Die Futures signalisieren einen weiteren starken Börsenauftakt. Alle wichtigen Aktienindex-Futures konnten sich während der asiatischen Sitzung weit ins Plus vorarbeiten und halten ihre Gewinne auch noch kurz vor Eröffnung der Vorbörse in Europa. Der DAX-Future wird mehr als 0,75 % höher bei über 12.362 Punkten gesehen. Der Nasdaq-Future liegt sogar mehr als 1,5 % im Plus bei knapp 11.940 Punkten. Der Terminmarkt signalisiert damit einen weiteren bullishen Tag.Die Aktienmärkte haben ihren starken Rebound am Mittwoch fortgesetzt. In Frankfurt schlossen alle wichtigen Indizes im Plus. Tagessieger war der TecDAX, der um 2,72 % auf 2.964,36 Punkte zulegen konnte. Die Aktien von MorphoSys (+8,08 %) und Sartorius (+7,08 %) führten die Liste der Gewinner im Index an. Auch der MDAX konnte am gestrigen Handelstag stark performen und stieg um 2,52 % auf 27.241,37 Punkte. Neben MorphoSys führte hier HelloFresh (+7,37 %) den Index mit nach oben.

Den vollständigen Artikel lesen ...