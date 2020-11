CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 05.11.2020;Das Instrument 1S1N US60463E1038 MIRAGEN THERAPEUTICS O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.11.2020

The instrument 1S1N US60463E1038 MIRAGEN THERAPEUTICS O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.11.2020

