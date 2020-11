DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Mit Siegen in den Schlüsselstaaten Michigan und Wisconsin hat US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden seine Chancen auf den Sieg über Amtsinhaber Donald Trump deutlich verbessert - einen Tag nach der Wahl ist der Wahlausgang aber weiterhin ungewiss. Ergebnisse aus anderen wichtigen Bundesstaaten stehen noch aus. Unterdessen leitete Trumps Team den juristischen Kampf um die Wahl mit Klagen gegen die Stimmauszählungen in mehreren Staaten ein. Biden zeigte sich siegessicher: "Wir glauben, dass wir die Sieger sein werden, wenn die Stimmauszählung beendet ist", sagte er. Es sei aber noch zu früh, den Sieg zu verkünden. Biden will im Fall seines Wahlsiegs den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen schon an seinem ersten Amtstag wieder rückgängig machen. "In genau 77 Tagen" werde eine von ihm angeführte Regierung der Vereinbarung zum globalen Klimaschutz wieder beitreten, kündigte er an. Die Wahlbeobachtermission der OZSZE hat derweil die von Trump erhobenen Wahlbetrugsvorwürfe scharf kritisiert. "Grundlose Anschuldigungen systematischer Defizite, insbesondere durch den amtierenden Präsidenten" schadeten dem "Vertrauen der Öffentlichkeit in die demokratischen Institutionen", erklärte die Beobachtermission.

TAGESTHEMA II

Die US-Notenbank wird nach allgemeiner Erwartung bei ihrer Sitzung am Donnerstag keine geldpolitischen Änderungen vornehmen. Traditionell hält sich die Fed im Umfeld von Wahlen zurück. Zuletzt hatte Fed-Vize Richard Clarida für weitere Hilfen für die US-Wirtschaft plädiert - und zwar sowohl von der Geld- als auch von der Fiskalpolitik. Die Aufgabe der Fed wird allerdings erschwert von der politischen Blockade im Kongress; Demokraten und Republikaner finden keine Gemeinsamkeit für ein neues Corona-Hilfspaket.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In China und den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +7,2% gg Vq 2. Quartal: +10,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -11,0% gg Vq 2. Quartal: +9,0% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 741.000 zuvor: 751.000 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.466,50 +0,48% Nasdaq-100-Indikation 11.944,00 +1,00% Nikkei-225 24.105,28 +1,73% Hang-Seng-Index 25.553,59 +2,68% Kospi 2.413,79 +2,40% Schanghai-Composite 3.316,75 +1,20% S&P/ASX 200 6.139,60 +1,28%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

In Asien bewegen sich die Börsen auf die höchsten Stände seit Anfang 2018 zu. Anleger setzen auf einen Sieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden in den USA. Mit ihm dürften die Chancen auf ein üppiges Konjunkturpaket in den USA gestiegen sein. Der Nikkei klettert auf dem höchsten Stand seit dem 22. Januar. Elektronik- und Pharmawerte führen die Gewinnerliste in Japan an. Der Lebensmittelkonzern Ajinomoto hat seinen Ausblick erhöht, der Kurs gewinnt 5,8 Prozent. An den chinesischen Börsen hofft man mit einem möglichen Präsidenten Biden auf bessere Wirtschaftsbeziehungen mit den USA. In Hongkong treiben Technologiewerte - darunter auch Alibaba, die sich von ihrem Rücksetzer im Zuge des gestoppten Börsengangs der Finanztochter Ant erholen. Der Kurs legt um 3,9 Prozent zu, das Schwergewicht Tencent gewinnt 4,3 Prozent. Auch in Seoul treiben neben Batterie- und Internetwerten Technologietitel den Markt nach oben. Auch hier setzt man auf einen "Biden-Effekt" bei den Wirtschaftsbeziehungen zu den USA. Das Schwergewicht Samsung Electronics zieht 1,5 Prozent an. Der App-Betreiber Kakao hat überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, das Papier gewinnt 0,8 Prozent. SK Hynix klettern um weitere 2,5 Prozent nach dem soliden Geschäftsausweis des Vortages. Analysten äußern sich positiv. In Sydney stützt die im September größer als gedacht ausgefalle Handelsbilanz. NAB verbuchte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen dramatischen Gewinneinbruch, der Kurs legte dennoch um 3,3 Prozent zu. Analysten bescheinigen der Bank robustere Einnahmetrends als bei den Wettbewerbern. Auch der Ausblick lese sich positiv, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Expedia meldete einen hohen Verlust, der allerdings nicht so dramatisch ausfiel befürchtet. Der Umsatz sackte um 58 Prozent ab, auch hier hatten Analysten Schlimmeres befürchtet. Die Titel zogen um 6,4 Prozent an. Um 13 Prozent schossen Qualcomm in die Höhe. Der US-Halbleiterhersteller hatte mit den Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal die Erwartungen sowohl bei Umsatz als auch Gewinn übertroffen. Die beiden Versicherungenskonzerne Allstate und MetLife lieferten durchwachsene Drittquartalszahlen. Allstate verbuchte steigende Gewinne, der Kurs legte um 2,1 Prozent zu. Bei MetLife stürzte das Nettoergebnis dagegen um 71 Prozent ab. Auf bereinigter Basis steigerte die Gesellschaft den Gewinn jedoch um 33 Prozent auf Jahressicht. Die Aktie zog um 0,5 Prozent an. Nach Vorlage von Drittquartalszahlen stiegen Liberty Global um 4,1 Prozent. Im Fokus stand die Übernahme von Sunrise in der Schweiz. Diese soll bereits Mitte November abgeschlossen werden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.847,66 1,34 367,63 -2,42 S&P-500 3.443,44 2,20 74,28 6,58 Nasdaq-Comp. 11.590,78 3,85 430,21 29,18 Nasdaq-100 11.777,02 4,41 497,11 34,86 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 994 Mio 861 Mio Gewinner 1.699 2.480 Verlierer 1.387 585 Unverändert 69 85

Sehr fest - Trotz des zunächst unklaren Ausgangs der US-Wahl ging die jüngste Gewinnserie weiter, auch wenn die Kurse kurz vor der Schlussglocke etwas zurückkamen. Anleger reagierten erleichtert darauf, dass wohl kein radikaler politischer Kurswechsel zu erwarten ist, unabhängig davon, wer zum Präsidenten gewählt wird. Die Konjunkturdaten des Tages enthielten Licht und Schatten, setzten aber keine Impulse, zumal am Donnerstag neue Aussagen der US-Notenbank anstehen und am Freitag der offizielle Arbeitsmarkbericht. Angeführt wurde der Markt vom Pharmasektor, der 4,5 Prozent im Plus lag. Der Sektor profitierte nach Angaben von Beobachtern davon, dass es wohl nicht zu einer Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse im Kongress zugunsten der Demokraten kommen wird und diese die Ausgaben im Gesundheitsbereich nicht so leicht kappen können. Gefragt waren auch Technologiewerte mit Kursgewinnen von durchschnittlich 3,8 Prozent. Hier stützte die Spekulation, dass das Risiko einer stärkeren Regulierung der Branche nach der Wahl abgenommen haben dürfte. Verkauft wurden aufgrund drastisch gesunkener Anleiherenditen hingegen Banken- und Finanzwerte. Biogen schossen um 44 Prozent nach oben, weil ein Alzheimer-Medikament des Unternehmens eventuell doch noch zugelassen werden könnte. Uber und Lyft verteuerten sich um 14,6 und 11,3 Prozent. In Kalifornien hatten die Wähler dafür gestimmt, dass die Fahrer der beiden Unternehmen auch künftig als selbständige Subunternehmer gelten und nicht angestellt werden müssen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -2,8 0,16 -106,5 5 Jahre 0,32 -7,5 0,40 -160,3 7 Jahre 0,55 -10,8 0,66 -169,5 10 Jahre 0,77 -12,3 0,90 -167,2 30 Jahre 1,55 -13,9 1,68 -152,2

Eine deutliche Reaktion auf den Verlauf der Wahlauszählung war bei den US-Anleihen zu beobachten, wo die Renditen auf 0,94 Prozent sprangen, bevor sie dann wieder unter 0,80 Prozent fielen. Anleger hätten wohl die Hoffnung auf ein Konjunkturpaket aufgegeben und stattdessen auf eine längerfristig lockere Geldpolitik der US-Notenbank und niedrige Zinsen gesetzt, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:23h % YTD EUR/USD 1,1737 +0,1% 1,1721 1,1637 +4,7% EUR/JPY 122,56 +0,1% 122,49 122,11 +0,5% EUR/GBP 0,9066 +0,1% 0,9058 0,8965 +7,1% GBP/USD 1,2946 +0,0% 1,2942 1,2980 -2,3% USD/JPY 104,43 -0,1% 104,51 104,93 -3,9% USD/KRW 1128,84 -0,2% 1130,79 1140,76 -2,3% USD/CNY 6,6445 -0,1% 6,6535 6,7058 -4,6% USD/CNH 6,6371 +0,2% 6,6235 6,7175 -4,7% USD/HKD 7,7546 -0,0% 7,7550 7,7522 -0,5% AUD/USD 0,7167 +0,0% 0,7165 0,7083 +2,3% NZD/USD 0,6693 +0,0% 0,6690 0,6636 -0,6% Bitcoin BTC/USD 14.351,84 +1,5% 14.138,00 13.791,75 +99,1%

