NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zalando nach Quartalszahlen von 97 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Online-Modehändler sei gut positioniert, um angesichts der neuen Corona-Einschränkungen von einer abermaligen Beschleunigung des Branchenwachstums zu profitieren, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach Aussagen des Managements ist Zalando gut ins Schlussquartal gestartet. Die Aktie ist laut Malek ein langfristig attraktives Investment./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 17:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 00:15 / ET

DE000ZAL1111