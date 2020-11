Zusammenfassung:

Führendes russisches Technologieunternehmen musste schnell auf stark zunehmenden Datenbedarf reagieren

ADVA TeraFlex kann das bestehende Verbindungsnetz zwischen Rechenzentren schnell und problemlos erweitern

Datenübertragung erstreckt sich über ganz Moskau

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass Yandex seine DCI-Infrastruktur (Data Center Interconnect) mit Hilfe der ADVA FSP 3000 TeraFlex auf Datenraten von 600Gbit/s erweitert hat. Die Lösung erhöht signifikant die Übertragungskapazität der Infrastruktur von Yandex in ganz Moskau und ermöglicht es Russlands größtem Suchmaschinenanbieter, den rasch ansteigenden Datenbedarf zu decken und seine Cloud-Dienste zu erweitern. Die neue Lösung überträgt sehr große Datenmengen, benötigt wenig Platz und skaliert sehr gut. Sie lässt sich leicht in das bestehende Netz von Yandex integrieren. ADVAs offene TeraFlex-Terminals übertragen Datenraten von 600Gbit/s auf nur einer einzigen Wellenlänge und liefern eine Gesamtduplex-Kapazität von 3,6Tbit/s in nur einer Höheneinheit (Rack Unit, RU). Mit geringem Stromverbrauch und ultraflexiblen Modulationsverfahren gewährleisten die FSP 3000 TeraFlex-Terminals maximale spektrale Effizienz und machen die Rechenzentrumskopplung von Yandex zukunftssicher und hocheffizient.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201105005033/de/

ADVAs TeraFlex Technologie hilft Yandex dabei, das Verbindungsnetz zwischen Rechenzentren einfach zu erweitern (Photo: Business Wire)

"Wir sind stolz auf das, was Yandex mit unserer TeraFlex-Technologie erreicht hat. Unsere offene Lösung vermeidet den Aufwand und die Kosten einer kompletten Neuinstallation des Datenübertragungsnetzes. Eines der größten Technologieunternehmen Russlands kann mit diesen neuen Terminals seine Infrastruktur auf einfache Weise erweitern. Jetzt kann Yandex die Leistungsfähigkeit seines Fasernetzes in vollem Umfang nutzen und damit die Tür zu weiterem Wachstum und mehr Innovation öffnen", kommentierte Hartmut Müller-Leitloff, SVP, Vertrieb, EMEA, ADVA. "Unsere FSP 3000 TeraFlex-Terminals lassen sich sehr flexibel konfigurieren und verwenden verschiedene Modulationsformate sowie softwaredefiniertes fraktionales QAM zur optimalen Ausnutzung der vorhandenen Übertragungsstrecken. Die einfache Plug-and-Play-Funktionalität der Terminals machte es Yandex leicht, die bestehende DCI-Infrastruktur zu erweitern."

Die Rechenzentren von Yandex in Moskau sind jetzt mittels der sehr kompakten TeraFlex-Terminals von ADVA direkt verbunden. Die 1RU-Lösung bietet 36 bidirektionale 100GbE-Schnittstellen auf der Client-Seite und ermöglicht Yandex die Nutzung von höheren Datenraten pro Wellenlänge bei gleichzeitig verbesserter spektraler Effizienz. Die fraktionale QAM-Modulation der Terminals wird mittels Software eingestellt. Dadurch garantiert TeraFlex eine optimale Nutzung der Glasfaser. Durch die Kombination unterschiedlicher Modulationsverfahren wird die Übertragung auf jedem optischen Pfad und über jede Entfernung optimiert.

"Wir helfen Yandex dabei, die Kapazität der Netzinfrastruktur deutlich zu steigern, um damit den wachsenden Anforderungen beim Datenverkehr gerecht zu werden. Unser TeraFlex-Terminal stellt sicher, dass eines der führenden Technologieunternehmen Russlands die Erwartungen seiner Kunden erfüllen und sein Geschäft auch in Zukunft weiter ausbauen kann", so Stephan Rettenberger, SVP, Marketing und Investor Relations, ADVA. "Mehrere zehn Millionen Menschen verlassen sich täglich auf die Produkte und Dienstleistungen von Yandex. Aus diesem Grund ist das Unternehmen bestrebt, noch mehr zu bieten und die branchenweit fortschrittlichste Technologie einzusetzen. Unsere innovative Lösung sorgt dafür, dass das Unternehmen weiterhin sehr effizient arbeiten und die Leistungsfähigkeit der Dienste verbessern kann. Und mit der Platz- und Energieeffizienz der FSP 3000 TeraFlex-Terminals ist das Netz von Yandex bestens für nachhaltiges Wachstum gerüstet."

