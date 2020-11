EQS Group-News: u-blox AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

u-blox AG: u-blox bietet robuste Positionierungsgenauigkeit bei extrem niedrigem Stromverbrauch für Wearables und Asset Tracking



05.11.2020 / 09:00



Pressemitteilung

u-blox bietet robuste Positionierungsgenauigkeit bei extrem niedrigem Stromverbrauch für Wearables und Asset Tracking

Die brandneue Empfängerplattform u-blox M10 verfolgt selbst in schwierigen Umgebugen vier GNSS-Konstellationen.

Thalwil, Schweiz, November 5, 2020 - u-blox (SIX:UBXN,OTC:UBLXF), ein globaler Marktführer von Technologien für Positionierung, drahtloser Kommunikation und damit verbundenen Daten-Diensten, kündigt u-blox M10 an, ihre neueste, hochintegrierte GNSS-Plattform (Global Navigation Satellite System), eine komplette Eigenentwicklung, um Positionierungsanwendungen mit extrem niedrigem Stromverbrauch und hoher Leistung zu ermöglichen. u-blox M10 definiert ein neues Leistungsniveau für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. Sportuhren oder Asset Trackern, bei denen extrem kompakte Grösse und sehr lange Batterielaufzeiten wichtig sind.

Die neue u-blox M10 Produktplattform kann bis zu vier GNSS-Konstellationen gleichzeitig verfolgen, um genaue Positionierungsdaten unter schwierigen Umgebungsbedingungen, wie tiefen Häuserschluchten, zu liefern. Die Super-S-Technologie des Empfängers ermöglicht die Erfassung präziser Positionsdaten auch bei schwachen Satellitensignalen . Dank seiner hohen HF-Empfindlichkeit funktioniert u-blox M10 auch gut mit kleineren Antennen und eignet sich deshalb ideal für kompakte Produktdesigns. Für Sportuhren bietet u-blox M10 damit eine hohe Positionierungsgenauigkeit egal ob unter freiem Himmel, in der Innenstadt oder im Wald und schont dabei sogar den Akku.

Der Stromverbrauch von u-blox M10 beträgt mit nur 12mW im kontinuierlichen Tracking-Modus ein Fünftel bisheriger GNSS-Produkte von u-blox, bei einer Genauigkeit im einstelligen Meterbereich. Das macht die Plattform ideal für batteriebetriebene Anwendungen. Weiterhin verkürzt die hohe HF-Empfindlichkeit von u-blox M10 die Zeit vom Einschalten bis zur ersten Positionsbestimmung und reduziert so zusätzlich den systemischen Stromverbrauch. Ein verbesserter Super-E-Modus kann die Batterielaufzeit noch weiter verlängern.

Um die Startzeit zu verkürzen und die Positionsgenauigkeit zu verbessern, unterstützt die neue GNSS-Plattform AssistNow, den etablierten Positionierungs-Dienst von u-blox. Je nach Leistungsumfang ist der Dienst kostenlos oder gegen eine Gebühr verfügbar.

Die u-blox M10 Plattform profitiert von u-blox's langer Erfahrung in der Entwicklung von robusten GNSS-Empfängern. Neben des Einsatzes bewährter Techniken zur Erkennung von Spoofing-Angriffen durch die Analyse von GNSS-Rohdaten, kann u-blox M10 Jamming bzw. HF-Interferenzen detektieren und nutzt integrierte Filter zur Minderung der Auswirkungen durch diese.

"u-blox kann stolz auf über 20 Jahre Erfahrung mit GNSS-Technologie zurückblicken. Mit u-blox M10 setzen wir einen neuen Maßstab für extrem stromsparende aber dennoch anspruchsvolle Positionierungsanwendungen", sagt Bernd Heidtmann, Produkt Manager, Product Center Positioning, u-blox. "Wir haben den gleichzeitigen Empfang von Satellitensignalen von drei auf vier Konstellationen erhöht und den Stromverbrauch im Vergleich zu früheren Generationen um das Fünffache gesenkt, während die Chipgröße um 35 Prozent verringert wurde."

Die ersten Produkte, die auf der u-blox M10 Produktplattform basieren, sind das MAX-M10S GNSS-Modul und der UBX-M10050 GNSS-Chipsatz, die beide ab sofort erhältlich sind. Das Design-In der neuen u-blox M10 Plattform wird mit der neu entwickelten GNSS-Evaluierungssoftware u-center verbessert und vereinfacht. Weitere Informationen über u-blox M10 finden Sie unter https://www.u-blox.com/m10.

Über u-blox u-blox (SIX:UBXN) ist ein globaler Marktführer für Positionierungs- und drahtlosen Kommunikationstechnologien in Automobil-, Industrie- und Konsumgütermärkten. Ihre intelligenten und zuverlässigen Lösungen, Dienstleistungen und Produkte ermöglichen es Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre genaue Position zu bestimmen und drahtlos über Mobilfunk- und Kurzstreckennetze zu kommunizieren. Mit einem breiten Portfolio an Chips, Modulen und sicheren Datendiensten ist u-blox einzigartig positioniert und ermöglicht ihren Kunden schnell und kostengünstig innovative und zuverlässige Lösungen für das Internet der Dinge zu entwickeln. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Thalwil, Schweiz, ist weltweit präsent und verfügt über Niederlassungen in Europa, Asien und den USA. (www.u-blox.com)

