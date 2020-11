Am Donnerstag scheinen Anleger - trotz der Unsicherheiten in der US-Wahl - weiterhin freundlich gestimmt.Der DAX begann die Sitzung 0,78 Prozent fester bei 12.420,88 Punkten.Am Markt herrscht Gelassenheit. "Grundsätzlich können die Börsen sowohl mit Donald Trump als auch mit Joe Biden leben, so unterschiedlich die Charaktere und die Wahlprogramme der beiden auch sind", erklärte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.US-Wahl: Biden wohl kurz vor ...

