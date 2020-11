Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Amerika hat gewählt, ein klarer Sieger steht jedoch noch nicht fest, so die Analysten der Helaba.Vielmehr würden sich Herausforderer Biden und Amtsinhaber Trump ein Kopf an Kopf Rennen liefern. Der deutsche Rentenmarkt schien mit einem eindeutigeren Wahlverlauf zu rechnen, denn der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) war zum Handelsauftakt deutlichen Schwankungen ausgesetzt, so die Analysten der Helaba. Zunächst habe der Bund-Future im Tagestief bei 175,53 notiert. Zu Handelsschluss hätten Gewinne zu Buche gestanden und ein neues Kontrakthoch bei 176,83 sei markiert worden. ...

