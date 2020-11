Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der von Georges Lequime und Dr. Joachim Berlenbach, Earth Resource Investments, beratene Earth Gold Fund UI (ISIN DE000A0Q2SD8/ WKN A0Q2SD) belegt über unterschiedliche Zeiträume in seiner Vergleichsgruppe Top-Positionen und erhielt bereits vielfältige Auszeichnungen, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...