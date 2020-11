Am 10. November werden die Q3-Zahlen von TeamViewer veröffentlicht und es hat den Anschein, dass die seit Mitte Juli laufende Korrektur des Papiers im Vorfeld beendet werden kann. Der Wert verbuchte am gestrigen Handelstag einen Anstieg von 5,41 Prozent und egalisierte damit die Verluste der letzten 4 Handelstage. Handelt es sich hierbei um einen nachhaltigen Rebound oder um einen Short Squeeze? Der Wert war einige Zeit im Visier der Shortseller. Ein weiterer Grund für die Kursverluste sind die Abverkäufe des Hauptinvestors Permira, der zuletzt am 19. Oktober ein Paket in der Höhe von 929 Millionen Euro an den Mann bringen konnte. Es ist fraglich, ob Permira überhaupt den nunmehr auf 28 Prozent geschrumpften TeamViewer-Anteil noch weiter verringern will. Es spricht also einiges für eine Long-Positionierung..Zum Chart .Der Ende September ...

