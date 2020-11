Große Kurschance!: Final Countdown: Wie nur eine Meldung eine komplette Neubewertung triggern könnte

Anzeige / Werbung

Kaum ein anderes Unternehmen dürfte so gut auf den neuen Milliardenmarkt der Cannabis-Beverages vorbereitet sein wie die kanadische BevCanna. Nur eine Lizenz verändert alles.

Kaum ein anderes Unternehmen dürfte so gut auf den neuen Milliardenmarkt der Cannabis-Beverages vorbereitet sein wie die kanadische BevCanna. Nur eine Lizenz verändert alles. Diese kann jetzt täglich kommen. Jetzt gibt es News!

Die Lizenzvergabe, die für dieses aufstrebende Unternehmen grundliegend alles aktiviert, was von langer Hand mit Millioneninvestments vorbereitet wurde, steht jetzt unter "Final Review" der kanadischen Gesundheitsbehörden. Somit könnte bereits in dieser Woche die so sehr wichtige Lizenzvergabe über die Bühne gehen. Meist erfolgen die Lizenzerteilungen am späten Freitagnachmittag.

Am vergangenen Freitagabend bestätigten die kanadischen Gesundheitsbehörden, dass sich die Lizenzvergabe im "Final Review" befindet. Heute gibt es weitere News!

Anleger sollten unserer Meinung nach bereits vor der nun sehr wahrscheinlichen Bekanntgabe des Erhalts der so wichtigen Lizenz eine Position im Depot haben. Die Lizenz ist ein Game Changer für das Unternehmen, das auf einen neu entstandenen Milliardenmark bestens vorbereitet ist.

Die neue Milliardenbranche, in die sogar Hollywoodstar Gwyneth Paltrow jetzt investiert: BevCanna extrem gut vorbereitet

Kaum ein anderes Unternehmen dürfte so gut auf den neuen Milliardenmarkt der Cannabis-Beverages vorbereitet sein wie die kanadische BevCanna. Zig Millionen Dollar wurden investiert, eine zertifizierte Fabrik mit einer jährlichen Abfüllkapazität von 210 Mio. Flaschen und sämtlichen Lizenzen steht bereit, nur eine einzige Lizenz fehlt noch für das "große Glück". Diese aktiviert aber ein gewaltiges Business, unter anderem auch einen exklusiven Deal mit einem US-Marktführer.

Führungskräfte von Pepsi, SC Johnson oder Arrowhead Water sind jetzt bei BevCanna dabei. CNBC berichtete vor einer Woche, dass der Hollywoodstar Gwyneth Paltrow so großes Potenzial mit Cannabisgetränken sieht, dass sie jetzt in die Sparte investiert.

Die erwartete Lizenzerteilung könnte Anlegern, die frühzeitig positioniert sind, eine ganz erhebliche Rendite für das Depot bringen. Bei BevCanna steht dennoch nichts still: Denn in der Zwischenzeit lässt das Unternehmen extern Produkte Produkte produzieren, die jetzt schon online vermarktet und verkauft werden.

Breaking News: Antwort auf Corona und schon 23.000 Kunden im Onlineshop

Gestern nach Börsenschluss in Kanada wurde bekannt, dass BevCanna mit seiner Tochtergesellschaft Pure Therapy mit einer Art "Beyond Energy" jetzt einen Immunbooster auf den Markt bringen wird.

Mit der eigenen Onlinehandelsplattform für die Pure Therapy-Produktlinie und diversen CBD- und Lifestyleprodukten konnte man bereits 23.000 Kunden gewinnen. Allein mit den Produkten, die BevCanna derzeit online verkauft, plant das Unternehmen Umsätze für das Finanzjahr 2021 von mehr als 7 Mio. Dollar (CDN).

BevCanna*

WKN: A2PNFY

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); TSX-V (Kanada, Heimatbörse)

Coole Sache: Mit einem Konto bei Smartbroker können Sie diese Aktie ab 0 Euro handeln.

Breaking News:

BEVCANNA ANNOUNCES THE LAUNCH OF "BEYOND ENERGY" RANGE OF READY TO MIX BEVERAGES

HIER mehr lesen.

Die neuen Produkte sollen nun auf der kürzlich vom Unternehmen übernommenen Direktvertriebsplattform Pure Therapy zum Verkauf angeboten werden.

Marktlaunch von CBD- und THC-Beverages schon Anfang 2021

Der Marktlaunch für die ersten regulären und selbst produzierten Beverages von BevCanna wurde schon Ende der letzten Woche für Anfang 2021 angekündigt. Wir erwarten spätestens mit dem Lizenzerhalt eine komplette Neubewertung des Unternehmens.

Anleger sollten die Aktie von BevCanna unserer Meinung nach jetzt unbedingt im Depot haben, wird das Unternehmen wohl auch in Corona-Zeiten einer der großen Profiteure sein. Der Konsum von Cannabisprodukten ist gerade auch zu Zeiten des ersten Corona-Lockdowns gar deutlich gestiegen. BevCanna spielt in einer ganz neuen Liga und einem Multimilliardenmarkt, an dem selbst große Brauereien wie die deutsche Oettinger gerne partizipieren würden. Und auch Oettinger holte sich hierfür Hilfe aus Kanada.

Die kanadische BevCanna ist es, die exakt in diesem Markt - dem Markt für Cannabis-Beverages - mitunter am weitesten fortgeschritten erscheint. Spannend sind auch die News, dass der weltweit bekannte Hollywood-Star Gwyneth Paltrow jetzt in Cannabis-Beverages investiert hat. Vor einer Woche berichtete CNBC über ihr Investment.

HIER zum Bericht auf CNBC.

Bei BevCanna kann auch der "normale" Anleger genau in diese Sparte investieren, und das bewertungstechnisch derzeit wohl noch im absoluten Frühstadium. Paltrow sieht in Cannabisgetränken die Zukunft und eine starke Alternative zu Alkohol. Umso weniger verwundert es, dass es gerade große Brauereien sind, die auf der Welle von Cannabisgetränken mitreiten wollen.

Ehemaliger CEO von Arrowhead Water jetzt bei BevCanna

BevCanna war und ist mit seiner Geschäftsidee einer der Pioniere und es wundert daher wohl nicht, dass sich gerade jetzt ehemalige Top-Manager großer Lebensmittelkonzerne bei BevCanna versammeln. Erst Anfang dieser Woche ist mit Donald Wood der ehemalige CEO von Arrowhead Water in Kanada zum BevCanna-Team hinzugestoßen, und so kürzlich auch die ehemalige Pepsi-Executive Melise Panetta. Jeder in den USA und Kanada kennt Arrowhead Water und sowieso jeder weiß, wer oder was Pepsi ist. Es ist ein wahrhaftiges Top-Team, das sich da jetzt bei BevCanna versammelt hat und das Investment von Gwyneth Paltrow in einen US-Hersteller von Cannabisgetränken gerade jetzt in den aktuell außergewöhnlichen Zeiten indiziert doch einmal mehr, welch massives Potenzial in diesem gewaltig großen Markt steckt.

Lizenzerteilung: Heftige Reaktion erwartet!

Noch einmal: Kommt die finale Lizenz von den kanadischen Behörden, ist das für Bevcanna ein kompletter Game Changer. Die Aktie könnte als Reaktion hieraufhin womöglich sogar - und mit einer solch heftigen Reaktion rechnen wir wirklich selten - einen prozentual dreistelligen Zugewinn hinlegen. Warum!? Es ist die einzig logische Konsequenz, denn BevCanna hat in den letzten Monaten bereits zahlreiche Vereinbarungen getroffen, die potenziell für hohe Millionenumsätze gut sein könnten. Diese jetzt - wie BevCanna gestern einmal mehr bestätigte - überfällige Lizenzerteilung, aktiviert all diese wertvollen Vereinbarungen. Das Unternehmen kann dann durchstarten.

Erste Produkte kommen schon Anfang 2021

Exakt heute vor einer Woche gab BevCanna den Startschuss für die Lancierung der ersten Getränke Anfang 2021 bekannt! Wir reden also nur noch von wenigen Monaten, und zu den ersten Getränken zählt dank eines exklusiven Deals für BevCanna der Launch der US-Marke Keef: Keef ist einer der beiden US-Marktführer in Sachen Cannabisgetränken in den USA!

Die Lizenz kann also jetzt tatsächlich stündlich über die Newsticker laufen. Wir glauben nicht, dass die Aktie noch einmal billiger zu haben sein wird.

In unseren Augen haben wir jetzt bereits den Startschuss einer wohl länger anhaltenden Rallye gesehen. Die Lizenzerteilung dürfte die "Rakete" dann so richtig losschießen lassen und Anlegern binnen sehr kurzer Zeit leicht mehrere 100% Performance ins Depot bringen. Noch in Q1 2021 soll BevCanna gleich mehrere schon in den USA extrem erfolgreiche Cannabis-Getränke in Kanada auf den Markt bringen.

BevCanna hat unserer Meinung nach definitiv das Potenzial, sich zum dominierenden Player der Branche zu entwickeln. Noch können Anleger im Frühstadium und bei einer "Minibewertung" (rund 22 Mio. Dollar, und das obwohl sogar schon 14 Mio. investiert wurden; CDN) bei BevCanna einsteigen.

Nur ein Hebel, ein einziger Hebel…

Nur ein Hebel, ein einziger Hebel, kann also all das jetzt sehr schnell aktivieren und dieser Hebel ist nicht mehr und nicht weniger als eine Lizenz, die sog. Standard Process License (SPL), denn alle anderen notwendigen Lizenzen wurden dem Unternehmens von den lokalen Behörden bereits erteilt! Und auch diese eine finale für das Unternehmen so wichtige Lizenz wird nun vom Management erwartet! Die kanadischen Gesundheitsbehörden haben nun die finale Prüfung bestätigt, wie am Wochenende bekannt wurde. Kommt die Lizenz, dann wird die Aktie in unseren Augen sehr schnell bei einem Vielfachen des aktuellen Kurses notieren. Jetzt kostet die Aktie gerade einmal etwas über 0,30$ (CDN) und das Unternehmen ist mit weniger als 15 Mio. Euro bewertet!

Halten Sie sich vor Augen:

BevCanna besitzt und betreibt eine der Anlagen zur Verarbeitung und Verpackung von Cannabisgetränken mit der höchsten Kapazität in ganz Kanada! - Auszug aus einer Ad-hoc-Meldung

Wir meinen, dass der Zeitpunkt nicht besser sein könnte, sich eine Position der BevCanna-Aktie ins Depot zu legen. Ein Vergleich: Die Erwartung des Marktlaunchs der Hanfzigarette Beyond Tobacco von TAAT katapultierte die Bewertung dieses Unternehmens im Hoch schon auf deutlich über 200 Mio. Dollar (CDN). Wir glauben, dass BevCanna schon sehr zeitnah in die Fußstapfen einer TAAT treten könnte.

Erst Anfang letzter Woche berichtete BevCanna über den jetzt schon erfolgten Abschlusses eines Testproduktionsablaufs. Man befinde sich zudem im finalen Stadium der Gespräche über einen Vertriebsdeal mit einem führenden Unternehmen mit der notwendigen Vertriebslizenz für Produkte, die Cannabis beinhalten.

Anleger, die jetzt diese in unseren Augen einmalig große Chance erkennen und noch vor der erwarteten Lizenzerteilung einsteigen, dürften wohl absolut überdurchschnittlich profitieren.

Beverages und Cannabis: Ein neuer Boommarkt und der potenzielle Mega-Profiteur:

Selbst große und führende deutsche Brauereien wie Oettinger planen und lancieren Cannabisgetränke. Und selbst diese holen sich hierbei auch gerne Expertise aus dem "Cannabis-Mekka" Kanada. Experten sehen einen gewaltigen Markt in der Entstehungsphase: einen neuen Multimilliardenmarkt! Wie so oft in der Welt der großen Nahrungsmittel- und Getränkehersteller wird es wohl nur sehr wenige große Profiteure geben, während hier in unseren Augen BevCanna ganz besonders heraussticht, weil es sich von langer Hand auf den neu entstehenden Markt vorbereitet hat.

Fakt ist: Im Cannabismarkt fehlt vielen großen internationalen und auch deutschen Konzernen die Kompetenz und Erfahrung. Die großen Cannabis-Platzhirsche (Aurora, Aphria etc.) kommen fast durchweg aus Kanada und es sieht ganz danach aus, als würde auch im Bereich der mit Cannabis versetzten Getränke der neue Marktführer aus Kanada kommen. Anleger können dank eines großen Abverkaufs von Cannabis-Aktien in den letzten 12-18 Monaten bei dieser Aktie auf einem absolut niedrigen Level investieren. Ein zweistelliges Millioneninvestment in dieses vielversprechende Jungunternehmen spricht für sich. Aktuell können Sie aber sogar GANZ DEUTLICH unter dem Einstiegsniveau akkreditierter Investoren und Risikokapitalgeber "mitspielen".

Die Lizenz aktiviert alles

Die Lizenz, die für dieses Unternehmen komplett alles verändert, indem sie etliche Bereiche des Unternehmens quasi unmittelbar aktiviert, ist jetzt imminent, wie heute bestätigt wurde. Die Gesundheitsbehörden prüfen jetzt im Endstadium.

BevCanna hat sich schon vor und auch seit seinem Börsengang im Sommer 2019 ausgiebig vorbereitet, um in einem neu entstehenden Markt eine absolute Vorreiterrolle spielen zu können. Alles, aber auch wirklich alles, scheint perfekt vorbereitet. Im kanadischen British Columbia steht schon jetzt eine über 3.700 qm große Millionenfabrik bereit, in der aktuell jährlich 210 Mio. Flaschen abgefüllt werden können.

Der große Plan: Von langer Hand vorbereitet und jetzt offensichtlich vor Aktivierung! Hohe zweistellige Millionenumsätze schon für das erste Jahr nach Aktivierung erwartet…

Die kanadische BevCanna hat sich auf seine Fahnen geschrieben, der internationale Marktführer für mit Cannabis versetzte Getränke zu werden.

Zahlreiche Marken wurden seit Gründung des Unternehmens entwickelt, u.a. Anarchist Mountain, ein mit THC versetztes artesisches Wasser (Alkaline-Water hat sich vor allem in Nordamerika ohnehin zu einem Boommarkt entwickelt) oder Lev, eine neue und innovative prickelnde CBD-Limonade, ebenfalls mit artesischem Wasser, oder auch Grüv, eine Cannabis-Eisteemarke.

Es gibt ferner bereits zahlreiche Vereinbarungen mit Konzernen der Branche, die künftig CBD- oder THC-haltige Getränke von BevCanna abfüllen lassen wollen.

Mit Keef, der aktuellen Nr. 2 für Cannabisgetränke in den USA, wurde eine exklusive Lizenzvereinbarung für den kanadischen Markt erzielt. Ferner wurde erst kürzlich bekannt, dass BevCanna für seine geplanten THC-Produkte künftig auch auf das Keef-Vertriebsnetzwerk in den USA zugreifen kann.

Die Umsatzprognosen des Management gleich für das erste Betriebsjahr belaufen sich schon auf hohe zweistellige Millionenbeträge. Der Startschuss für das neue große Geschäft mit den Cannabisgetränken fällt mit der Lizenz, der sog. "Standard Processing License" (SPL) der kanadischen Gesundheitsbehörden. Genau diese soll jetzt kommen!

BevCanna: So kurz vor seinem Durchbruch wie nie zuvor

Das Unternehmen ist erst im Juli vergangenen Jahres an die Börse gegangen. Rund 14 Mio. Dollar (CDN) wurden schon vor Börsengang in das Unternehmen gesteckt. Aktuell bringt das Unternehmen mit rund 20 Mio. Dollar (CDN) in Anbetracht der schon investierten Summe und der starken Aussichten sehr wenig auf die Börsenwaage und dies, obwohl das Unternehmen jetzt so nah vor seinem großen Durchbruch stehen könnte, wie noch nie zuvor! Die Erfahrung ist gewaltig, die Produktionskapazität extrem! Zudem hat BevCanna wie eingangs erwähnt bereits viel Zeit und Geld in die Entwicklung eigener Produktlinien und Marken investiert und ist komplett startklar, um den neuen und unglaublich großen Markt der Cannabis-Beverages zu dominieren.

Auch mit dem mit THC versetzen Botanical Water "Anarchist" will BevCanna den Markt aufwirbeln

Wo ist das Manko? Bis dato nur die fehlende Lizenz, die jetzt erwartet wird!

Das einzige Manko, das es bis dato gegeben hat: Es fehlte die notwendige Lizenz, um mit Cannabis versetzte Produkte produzieren zu dürfen. Das BevCanna-Management hat nun aber alles gegeben, um mit der schon vorhandenen Produktionsanlage den Ansprüchen der kanadischen Gesundheitsbehörden (Health Canada) zu genügen. In diesem Sommer hat man alle notwendigen Daten und Videoinspektionen an die Behörde übermittelt. Nachdem die Behörde nun die den "finalen Review" bestätigt hat, rechnet das Management von BevCanna jetzt sehr zeitnah mit dem Erhalt der Lizenz: ein absoluter Game Changer für das höchstinnovative und vollausgestattete Unternehmen!

Aktuelle Kapazität: 210 Mio. Flaschen pro Jahr!

Eine voll ausgestattete und HACCP-zertifizierte Fabrik mit einer Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen pro Jahr steht bereit für den Startschuss. Und last but not least: Auch das Team kann mit seiner Erfahrung in der Entwicklung, im Branding und im Vertrieb von erfolgreichen Marken, die bei Konsumenten in aller Welt gefragt sind, punkten: Das Management steht für die Etablierung neuer erfolgreicher Marken in Boombranchen wie beispielsweise Vega, die neue Nummer Eins bei den veganen Proteinpulvern.

BevCanna-Gründer Marcello Leone kommt (wie eingangs erwähnt) aus einer Unternehmerfamilie mit langer Tradition: Seine Eltern waren, die italienische Mode nach Vancouver gebracht haben. Leone in West Hastings Street war jahrzehntelang legendär. Unternehmersohn und Gründerikone Marcello Leone hat in den letzten Jahren mit einer privaten und florierenden Firma für Alkaline-Springwater sein Geld verdient.

Der charismatische Manager hat die Marktführerschaft BevCannas bei den Cannabis-Beverages zu seinem großen Ziel erklärt.

"Was Red Bull im Bereich der Energydrinks geleistet hat, ist beeindruckend und für mich inspirierend. Solche Gelegenheiten gibt es nicht ständig. CocaCola ist seit Jahrzehnten unangefochten die Nummer 1 bei den Colagetränken. Anheuser-Busch InBev und Heineken sind die großen Namen und Marktführer in Sachen Bier. Mit der Legalisierung von Cannabisgetränken habe ich gleich die neue große Chance gesehen und genau deshalb haben wir uns so gut auf den Marktstart vorbereitet, wie meiner Meinung nach kein anderer. Mit Erhalt der Lizenz werden wir unmittelbar durchstarten", so Leone im Interview.

Unsere Meinung:

BevCanna steht so nah vor einem möglichen großen Durchbruch, wie nie zuvor seit der Gründung. Von langer Hand wurde alles vorbereitet, um das Ziel, zügig und in großen Schritten die Marktführerrolle in einem neuen Boommarkt übernehmen zu können, mit dem Startschuss durch den Erhalt der notwendigen Lizenz durch die kanadischen Gesundheitsbehörden zu erreichen.

Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass sich diese Lizenz jetzt in der endgültigen Prüfphase befindet. Die Aktie von BevCanna erscheint in Hinblick der extrem starken Aussichten äußerst günstig bewertet. Spätestens mit dem Erhalt der Lizenz erwarten wir eine komplette Neubewertung von BevCanna.

Informieren Sie sich selbst über BevCanna:

Webseite: https://www.bevcanna.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca



Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von BevCanna.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens BevCanna zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in BevCanna und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in BevCanna einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit BevCanna und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von BevCanna im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens TAAT zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in TAAT und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in TAAT einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit TAAT und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von TAAT im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.

