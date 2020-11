Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit Zuwächsen gezeigt. Nachdem er am Vorabend bei 1,1724 gelegen hatte, notierte die Gemeinschaftswährung kurz vor neun Uhr bei 1,1740 Dollar.Der Euro zeigte sich nach Einschätzung der Helaba-Analysten zunächst geschwächt in Folge des Wahlkrimis in den USA, konnte anschließend aber wieder aufholen. Laut Experten sollte der Blick über ...

