Gerade in Deutschland ist es ja relativ schwer, jemanden die Aktienanlage näherzubringen. Denn viele halten die Börse schlicht und ergreifend für eine Art Spielcasino, in dem natürlich immer nur die Bank gewinnt. Auch würde es an den Märkten mal nach oben und mal nach unten gehen. Und man müsste demzufolge immer im richtigen Moment ein- oder aussteigen, um Gewinn machen zu können, wird immer wieder behauptet. Ich denke, so sollte man allerdings nicht an die Sache herangehen. Meiner Meinung nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...