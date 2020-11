Paderborn (ots) - Der Wettbewerb um die besten Bewerber im Gesundheitswesen erreicht in Zeiten der Corona-Pandemie einen neuen Höhepunkt. Gutes Personal ist hier gerade hart umkämpft und für manche Einrichtung buchstäblich überlebenswichtig, da zählt jede Bewerbung. Um auch schlummernde Potentiale noch besser ausschöpfen zu können, hat sich die Stiftung ICP München daher einer Auditierung und Evaluierung seiner Personalprozesse im Rahmen des RECRUITING-EXCELLENCE-Audits unterzogen und sein Recruiting aus unterschiedlichen Sichtweisen auf den Prüfstand gestellt.Die Stiftung ICP München erreicht dabei sehr gute Werte im Vergleich mit anderen Unternehmen. Neun von zehn der befragten eingestellten Bewerber ist rückblickend mit der Entscheidung für das Unternehmen zufrieden. "Das ist keine Selbstverständlichkeit und ein sehr positives Signal", lobt Matthias Olten, Bereichsleiter Auditierung/ Zertifizierung von Jobware bei der Verleihung des RECRUITING-EXCELLENCE-Awards. Auch sonst zeichnet sich die Recruitingabteilung durch viele gute Prozesse und Ideen aus, wie beispielsweise eine ungewöhnliche Aktion mit Flyern in der Nachbarschaft zum Anwerben von Pflegekräften.Teilnehmende Unternehmen profitieren bei der Auditierung von einer umfassenden 360-Grad-Analyse, in der alle am Prozess beteiligten Bereiche gehört werden. "Wer auch in Zukunft fähige und motivierte Mitarbeiter gewinnen und an den eigenen Betrieb binden will, muss sich ernsthaft mit dem eigenen Recruiting auseinandersetzen und darf auch vor unangenehmen Entdeckungen keine Scheu haben. Denn jeder gefundene Missstand birgt neues Optimierungspotential", betont Olten."Wir haben uns vor einem Jahr bewusst dazu entschieden, den unternehmenseigenen Recruitingprozess genauer und professioneller zu steuern", berichtet Adam Rzeppa, Leiter Recruiting bei der Stiftung ICP München und freut sich, jetzt durch die Verleihung des Gütesiegels die Bestätigung für geleistete Arbeit zu erhalten. Zugleich zeigt der mitgelieferte Ergebnisreport noch Anhaltspunkte auf, an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht. "Bei aller Freude über die erfolgreiche Auditierung erkennen wir natürlich auch, wo wir uns noch verbessern können", führt Rzeppa aus. "Unser Hauptaugenmerk möchten wir auf die Optimierung des Onboarding-Prozesses und die Digitalisierung des Recruitingprozesses legen."Durch die erfolgreiche Auditierung ist die Stiftung ICP München nun zwei Jahre lang berechtigt, das RECRUITING-EXCELLENCE-Gütesiegel für ihre Personalwerbung zu verwenden. Das RECRUITING-EXCELLENCE-Audit der Jobbörse Jobware bewertet anhand von hunderten Fragen den unternehmensinternen Recruitingprozess und legt dabei schlummerndes Optimierungspotential offen. Die Auswertung der gewonnenen Daten und die Einordnung mit Benchmarks erfolgt nach strikter wissenschaftlicher Methodik durch Professor Dr. Wolfgang Jäger (Hochschule RheinMain).Unternehmen oder Pressevertreter, die mehr über die Methodik des RECRUITING EXCELLENCE Audits https://www.recruiting-excellence-audit.de/ erfahren möchten, kontaktieren bitte Matthias Olten: m.olten@jobware.de (mailto:m.olten@jobware.de) oder Tel. 05251/5401-2828Über die Stiftung ICP MünchenDie Stiftung ICP München betreut als Träger verschiedener Einrichtungen und Gesellschaften Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Cerebralparese und anderen neuroorthopädischen Erkrankungen. Ein vielseitiges, individuelles Betreuungsangebot für alle Lebensphasen stellt sicher, dass die Menschen mit Behinderung optimal und ganzheitlich gefördert und versorgt werden. Ziel ist es, dass sie ein möglichst selbstständiges Leben führen können und beruflich und sozial integriert sind.Pressekontakt:Jobware GmbHMatthias OltenE-Mail: presse@jobware.deTel: 05251 5401-2828www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38682/4754113