ProSiebenSat.1 hat im dritten Quartal von der Rückkehr seiner Werbekunden profitiert und ist in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Die Aktie reagiert deutlich und legt zur Handelseröffnung satte 7,8 Prozent zu.Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis stieg in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 149 Millionen Euro, wie das im Unternehmen am Donnerstag ...

