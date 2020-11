Die Angst vor Donald "Der Bösewicht" Trump schwappt medial mit dem heutigen Wahltag über alle Ufer. Ein Leben in der Welt, in der die Republikaner noch einmal 4 Jahre die Strippen im Weißen Haus ziehen, scheint für viel undenkbar. Die Presse läuft auch Hochtouren, alle schauen auf die Swing States und Sloweniens Regierungschef erkennt Trump bereits als Sieger an. Gleichzeitig versprechen die Medien, den Wahlsieger nicht vorzeitig zu erklären, es sei denn, die Zuschauer beginnen, das Interesse zu ...

