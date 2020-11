Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel klar höher aufgenommen. Im Fokus steht an den Finanzmärkten unverändert die US-Präsidentschaftswahl. Der Demokrat Joe Biden steht mittlerweile laut US-Medien kurz davor, die Wahl zum nächsten US-Präsidenten zu gewinnen. Zuvor hatte es lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben. Die Hoffnung der Anleger, dass in den USA bald ein Sieger feststehen könnte, unterstützt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...