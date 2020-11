Bayer (WKN: BAY001) hatte große Pläne mit dem Zukauf des US-Konzerns Monsanto. Das Agrargeschäft in den USA sollte auf einen Schlag massiv gestärkt werden und die Gewinne sprudeln lassen. Von Anfang an waren die Aktionäre aber skeptisch, ob die rosigen Prognosen des Managements den hohen Kaufpreis rechtfertigen. Inzwischen sieht es immer mehr danach aus, dass sich Bayer mit der Übernahme zum Sanierungsfall entwickelt hat, der vor tiefgreifenden Veränderungen steht. Die Aktionäre hatten also recht! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...