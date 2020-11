Der Technologiekonzern GEA Group AG (ISIN: DE0006602006) setzt seinen Weg der Fokussierung und Trennung von "nicht mehr ins Konzept passenden" Beteiligungen fort, wie die beiden Verkäufe (50 Mio. EUR Umsatz an Mutares, 90 Mio. EUR Umsatz an NORD Holding) in den letzten Wochen zeigten. und die Quartalsergebnisse sind zwar Corona-geschwächt, zeigen aber die positiven Folgen des Effizienzprogramms. Der Umsatz lag im dritten Quartal mit 1.146 Mio. EUR (Vorjahr:1.235 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten erzielte GEA einen Umsatz von 3.404 Mio. EUR, der damit 3,8 Prozent unter dem vergleichbaren Wert ...

