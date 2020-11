DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: DFV Deutsche Familienversicherung AG - Digitale Werte schöpfen

Haar (pta009/05.11.2020/10:00) - 05.11.2020 - Trotz der sonst üblichen Begeisterung für alle Themen rund um die Digitalisierung blieb die Börse bei der DFV Deutsche Familienversicherung AG zunächst zurückhaltend und musste offenbar erst noch von den sich aus Sicht des Vorstands bietenden Chancen überzeugt werden, schrieben wir im NJ 7/19 bei einem Kurs von Euro 10.35. Seit der Emission zu Euro 12 am 04.12.2018 ging es unter Schwankungen abwärts. Der anschließende Aufschwung führte über Euro 18.44 (s. NJ 5/20) bis auf Euro 28.50, bevor seit August 2020 wieder Verkäufe überwiegen und der Kurs auf aktuell Euro 19.20 nachgab. Auf diesem Niveau sehen wir die DFV-Aktie als günstig bewertet an und widmen dem Unternehmen erstmals eine Titelgeschichte.

Ab Juli 2021 wird gemeinsam mit Partnern und einem eigenen Anteil von 35 % den ca. 400 000 Tarifbeschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie das Angebot einer Pflegezusatzversicherung bei einem geplanten Kollektiv-Beitrag von Euro 33.65 unterbreitet. Damit wurde an der Börse schon Vorschusslorbeer verteilt; denn es waren und sind erhebliche Investitionen, u. a. für die Einstellung neuer Mitarbeiter, notwendig, denen im laufenden Geschäftsjahr noch keine Erträge gegenüberstehen. Gleichzeitig erfordert die Erfüllung der Zielsetzung, wie im Vorjahr erneut 100 000 Neuverträge mit einem Ertrag von ca. Euro 30 Mio. abzuschließen, einen erheblichen Aufwand. Per Saldo ist der Bestand 2019 um 59 140 Verträge auf eine Gesamtzahl von 514 194 gewachsen.

Die besondere Stellung hier zu Lande ergibt sich aus dem Online-Vertrieb und der Digitalisierung aller Geschäftsabläufe. Gründer, Großaktionär und CEO Dr. Stefan Knoll weist immer wieder auf die konsequente Umsetzung dieser Strategie hin, um die ab dem kommenden Jahr angestrebten schwarzen Zahlen zu erreichen. Die Börse schwankt, wie der Kursverlauf zeigt, zwischen Zustimmung und Skepsis, so dass gegenwärtig das Potenzial des digitalen Geschäftsmodells noch nicht im Kurs enthalten ist. Übrigens: Schwarze Zahlen sind ab 2021 geplant.

Der ausführliche Bericht über die DFV Deutsche Familienversicherung AG mit dem Vorstandsinterview wird in der November-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

Über das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

