In der Vergangenheit waren Netflix (WKN: 552484) und AT&T (WKN: A0HL9Z) eher keine Konkurrenten. Netflix verfügte über eine der größten Videostreaming-Plattformen der Welt. AT&T hingegen bot hauptsächlich WLAN und Pay-TV-Dienste in den USA und Lateinamerika an. Doch nachdem AT&T vor zwei Jahren Time Warner gekauft hatte, kam man sich ins Gehege. Dieser Kauf im Wert von 85 Milliarden USD legte den Grundstein für das neue Streaming-Ökosystem von AT&T. Von dem erhoffte man sich, dass es den anhaltenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...