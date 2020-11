Leider sind die Corona-Fälle in den USA und in anderen Ländern nicht verschwunden, sondern haben eher stark zugenommen. Das bedeutet, dass uns die Pandemie in Ermangelung eines wirksamen Impfstoffs noch einige Zeit begleiten wird. Sicherheit genießt höchste Priorität. Das betrifft auch das Portfolio. Hier sind drei Aktien, die einem die Gewissheit geben, dass die Finanzen in diesen turbulenten Zeiten sicher sind. 1. Amazon Amazon (WKN: 906866) hatte sich vor dem Ausbruch der Pandemie phänomenal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...