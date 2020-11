Am deutschen Aktienmarkt setzt sich der Aufschwung auch am Donnerstag fort. Obwohl es noch immer keinen Wahlsieger in den USA gibt, startet der DAX mit einem weiteren Aufwärts-Gap in den Handelstag. Der Index trifft allerdings bald auf einen markanten Widerstandsbereich, der wahrscheinlich nicht so leicht zu überwinden ist.Offensichtlich haben sich die Investoren mit einem demokratischen Präsidenten im Weißen Haus abgefunden, wobei ein Wahlsieg Trumps immer noch möglich ist. Andererseits dürften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...