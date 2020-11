Tradingchance mit Calls auf die SAP-Aktie

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse befindet sich die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) in einer kurzfristigen Erholung. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die SAP-Aktie markierte am 21. Juli 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 143,20 EUR. Anschließend lief die Aktie mehrere Wochen zwischen diesem Hoch und dem alten Allzeithoch aus dem Februar 2020 bei 129,58 EUR seitwärts. Am 20. Oktober fiel der Wert mit einer langen schwarzen Kerze und per Tagesschlusskurs unter die Unterstützung bei 129,58 EUR. Anschließend geriet die Aktie auch in Folge schlechter Quartalszahlen massiv unter Druck und fiel bis fast auf den Aufwärtstrend seit dem Jahr 2002 zurück.

Ausblick: Die SAP-Aktie könnte sich damit bereits in einer kurzfristigen Erholung befinden. Diese Erholung könnte zu Gewinnen in Richtung 105,40 - 107,54 EUR oder sogar 119,95 EUR führen. Zudem könnte diese Erholung der Beginn einer größeren Bodenbildung sein. Sollte der Wert aber unter den langfristigen Aufwärtstrend abfallen, würden weitere Abgaben in Richtung 82,19 EUR drohen."

Kann die SAP-Aktie, die derzeit bei 97,86 Euro notiert, in den nächsten Wochen zumindest auf 106 Euro zulegen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 100 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis 100 Euro, Bewertungstag 13.1.21, BV 0,1, ISIN: DE000HR2UMK9, wurde beim SAP-Aktienkurs von 97,86 Euro mit 0,39 - 0,40 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 106 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,75 Euro (+88 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 93,258 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 93,258 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF3VYN8, wurde beim SAP-Kurs von 97,86 Euro mit 0,52 - 0,53 Euro taxiert.

Wenn die SAP-Aktie in nächster Zeit auf 106 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,27 Euro (+140 Prozent) erhöhen - sofern die SAP-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de