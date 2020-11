Italien steht kurz vor dem Kollaps und die Banken wanken? In der Corona-Pandemie zeigen gerade die Großbanken ein anderes Bild. Das größte Institut des Landes, die Intesa Sanpaolo, hat mit seinen Quartalszahlen gestern die Märkte überrascht, die Rallye geht weiter.Unter dem Strich verdiente die Bank im abgelaufenen Quartal 3,8 Milliarden Euro, rund dreieinhalb Mal so viel wie ein Jahr zuvor. Das lag allerdings an einem Sondereffekt aus der vor Kurzem vollzogenen Übernahme der Rivalin UBI Banca. ...

