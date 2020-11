Düsseldorf (ots) - Der Bund soll künftige Hilfen für die unter der Corona-Krise notleidenden Flughäfen nicht nur als Zuschüsse geben, sondern zum Teil auch als rückzahlbare Hilfen, die eventuell in Eigentumsanteile verwandelt werden. Das fordert der Luftfahrtkoordinator des Bundes, Thomas Jarzombek (CDU), in der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Der Luftfahrtgipfel ist am Freitag. "Wir wollen die Infrastruktur erhalten. Aber wenn die Allgemeinheit hilft, sollte sie am Ende auch das Geld mit Zinsen zurückerhalten", sagt Jarzombek. Er hält dabei eine Mischung aus Zuschüssen und Wandelanleihen für denkbar. Bei den Anleihen würde der Staat Anteilseigner, falls das Geld nicht zurückgezahlt wird. Jarzombek: "Das orientiert sich an der Hilfe für Lufthansa, die es auch nicht umsonst gibt."



Mit der Forderung sind Hilfen für die Zukunft gemeint, nicht der diskutierte Ausgleich dafür, dass die Flughäfen im Frühjahr offen blieben, obwohl sie fast kein Geschäft machten.



