Die Daimler-Aktie legt momentan eine starke Aufholjagd hin. Nachdem der Wert zuletzt im Zuge des schwachen Gesamtmarktes um rund zehn Prozent gefallen ist, konnten die Verluste jetzt wieder wettgemacht werden. Wird am heutigen Handelstag diese wichtige Marke überwunden, wäre das der Befreiungsschlag für einen weiteren Anstieg.Am vergangenen Mittwoch fiel die Daimler-Aktie unter ihre mittelfristige Aufwärtstrendlinie bei 47 Euro (DER AKTIONÄR warnte) und setzte in den Folgetagen bis an die Support-Zone ...

