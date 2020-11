Die Hörmann Industries GmbH sitzt trotz Corona fest im Rating-Sattel: So bestätigte die Euler Hermes Rating GmbH in ihrem aktuellen Ratingbericht ihre Einschätzung der Bonität und Zukunftsfähigkeit der Industriegruppe weiterhin mit "BB". Für die kommenden zwölf Monate werde zudem eine stabile Entwicklung erwartet. Die Ratingexperten von Euler Hermes hoben in ihrer Begründung die nachhaltigen Wachstumspotenziale ...

