Shop Apotheke Europe: Starke Geschäftszahlen eröffnen weiteres Potenzial für die Aktie

Die niederländische Online-Apotheken-Gruppe Shop Apotheke Europe (WKN: A2AR94 / ISIN: NL0012044747) setzt den Wachstumskurs weiter fort, wie die neuesten Geschäftszahlen zeigen. So wurde beim Umsatz im dritten Quartal auf Jahressicht ein kräftiges Plus von 40 Prozent auf 239 Mio. Euro verbucht. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei vier Mio. Euro, nach einem operativen Verlust von zwei Mio. Euro im dritten Quartal 2019.

Immer mehr Kunden

Der Finanzchef von Shop Apotheke Europe Jasper Eenhorst erklärte: "Unsere Investitionen in das beschleunigte Wachstum haben sich ausgezahlt. In all unseren Märkten haben wir von starken Zuwachsraten profitiert und dabei unsere Kundenbasis innerhalb eines Jahres um 1,4 Millionen erhöht. Zudem haben wir zum dritten Mal in Folge eine positive bereinigte EBITDA-Marge erzielt."

