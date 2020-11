Studie untersucht Mobilfunkmärkte in zwölf IndustrieländernInsbesondere Einsteigertarife sind in Deutschland vergleichsweise günstigPolen und Italien schneiden am besten ab, die Schweiz, USA und Japan am schlechtesten Berlin, 5. November 2020Mobilfunktarife gelten in Deutschland als besonders teuer,...

