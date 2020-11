Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die US-Wahlen genau wie die steigenden Fallzahlen in der Corona-Pandemie verunsichern Investoren weltweit, so die Experten von Quant.Capital Management.Der Zins-Tracker (www.zins-tracker.de) zeige eindrucksvoll, wie immer neue historische Tiefststände bei den Renditen von Staatsanleihen erreicht würden. "Die Zinsmärkte signalisieren ein hohes Maß an Sorge bei den Investoren", sage Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. ...

