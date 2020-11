(shareribs.com) London 05.11.2020 - Der Goldpreis klettert am Donnerstag wieder deutlich über die Marke von 1.900 USD. Der US-Dollar liegt unter Druck und nähert sich der Marke von 93 USD an. Die Investoren setzen offenbar auf einen Wahlsieg Bidens. In den USA sind die Präsidentschaftswahlen auch am Donnerstag noch nicht mit einem klaren Ergebnis beendet. Während Vizepräsident Biden sich den erforderlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...