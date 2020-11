DGAP-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

Entwicklungsbericht zur EcoGraf-Verarbeitungsanlage abgeschlossen (News mit Zusatzmaterial)



05.11.2020 / 13:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



5. November 2020

ASX: EGR Entwicklungsbericht zur EcoGraf-Verarbeitungsanlage abgeschlossen ERGEBNISSE BESTÄTIGEN ATTRAKTIVE MARKTCHANCEN UND UNTERSTÜTZEN FINANZIERUNGS- UND BAUPROGRAMME FÜR ERSTE ARBEITEN EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder das "Unternehmen") (ASX: EGR, WKN: A2PW0M) hat den Entwicklungsbericht für die Finanzierung, den Bau und den Betrieb der neuen EcoGraf-Verarbeitungsanlage im strategischen Industriegebiet Kwinana-Rockingham in Westaustralien fertig gestellt. Der Entwicklungsbericht unterstützt die Due-Diligence-Verfahren für die Finanzierungsvereinbarungen des Projekts, einschließlich der Darlehensfinanzierung mit Export Finance Australia. Er wurde in Zusammenarbeit mit dem australischen Ingenieur- und Baukonzern GR Engineering Services Limited erstellt. Zusammenfassung der wichtigsten Punkte Weltweit erste Anlage zur Verarbeitung von gereinigtem sphärischem Graphit außerhalb Chinas zu einer Zeit, in der Hersteller von Elektrofahrzeugen, Batterien und Anoden aktiv versuchen, die Lieferketten für Batterierohstoffe zu diversifizieren.

Die Marktprognose für wachstumsstarkes Batteriegraphit von Benchmark Mineral Intelligence geht für die kommenden zehn Jahre von einer jährlichen Wachstumsrate von 31,5 % aus und von einem Volumen von 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr bis 2030.

Die unternehmenseigene EcoGraf-Reinigungstechnologie bietet Wettbewerbsvorteile durch ökologische Nachhaltigkeit, Produktqualität und niedrige Kosten, da Patente angemeldet und Marken eingetragen sind.

Das Finanzierungsmodell zeigt starke wirtschaftliche Renditen mit einem Kapital-NPV8 von 317 Mio. US-Dollar (Net Present Value abgezinst mit 8% pro Jahr), einer internen Rendite IRR von 42,4 % und einer Amortisationszeit von 3,3 Jahren.

Der konservative Entwicklungsplan bietet die Möglichkeit für Kapitaleinsparungen durch Planungs- und Beschaffungsstrategien, wobei GR Engineering während des frühen Bauprogramms einen Optimierungsprozess durchführen kann.

Die Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens zum Recycling und zur Rückgewinnung von hochreinem Kohlenstoffanodenmaterial aus Abfällen aus der Lithium-Ionen-Batterieproduktion und recycelten Batterien bietet die Möglichkeit, Anoden- und Batterieherstellern dabei zu helfen, die Produktionskosten zu senken, die Kohlenstoffemissionen zu senken und Fortschritte in Richtung geschlossener Herstellungskreisläufe zu erzielen.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002 Dies ist eine gekürzte Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die vollständige, englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: EGR_ASX Announcement_EcoGraf Development Report



