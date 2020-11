Eine Handvoll Spiele des japanischen Spielekonzerns Nintendo stehen nur noch bis maximal 31. März 2021 in den Regalen. Beobachter rätseln, ob es sich um einen Fehler oder Strategie handelt. Seien es die 3D-Spiele der Super-Mario-Reihe "All Stars", "Super Mario 35" oder "Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light": Für diese Switch-Spiele endet der Verkauf am 31. März 2021. Dieses Datum blendet Nintendo unübersehbar auf den eigenen Shop-Seiten ein, erklärt aber nicht, was es damit auf sich hat. Wer das Unternehmen auf Fire Emblem anspricht, erhält die Antwort, das ...

