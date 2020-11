Fastned hat in höherer Instanz ein Gerichtsverfahren gewonnen, in dem das niederländische Schnellladeunternehmen die ausschließliche Erteilung von Genehmigungen für Ladesäulen als zusätzlichen Service an Autobahn-Restaurants und -tankstellen angefochten hat. Der Fall war bereits vom Bezirksgericht Nord-Holland zugunsten von Fastned entschieden worden. Jetzt hat auch der Staatsrat, die höchste Verwaltungsinstanz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...