Die Aktie des AKTIONÄR-Tipp Neoen hat am Donnerstag ein neues Rekordhoch markiert. Der Grund: Der französische Betreiber von Solar- und Windparks bündelt seine Kräfte mit Tesla, um in Australien eine der weltgrößten Lithium-Ionen-Batterien zu installieren. Der Output der neuen Anlage soll dabei doppelt so hoch sein, wie am Neoen-Standort im südaustralischen Hornsdale. Die 300 Megawatt starke Batterie soll laut Bloomberg im Südosten der Stadt Geelong installiert und von Tesla gebaut werden. Die Inbetriebnahme ...

