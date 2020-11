Die Commerzbank hat das dritte Quartal mit einem Minus abgeschlossen und erwartet unter dem Strich auch für das Gesamtjahr einen Verlust. Wesentliche Gründe seien die Kosten für den Konzernumbau und die aufgrund der Corona-Maßnahmen gestiegene Risikovorsorge, teilte das Institut am Donnerstag mit. Was außerdem relevant ist, was die Aktie macht.

