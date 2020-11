KENILWORTH/SAN DIEGO (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Merck & Co baut sein Krebsgeschäft mit einem weiteren Zukauf aus. Das US-Unternehmen übernimmt für 2,75 Milliarden Dollar (2,35 Mrd Euro) in bar die bislang private Biotechnologie-Firma Velosbio, wie die beiden Gesellschaften am Donnerstag mitteilten. Merck & Co will die Transaktion, die noch von den Behörden genehmigt werden muss, bis Jahresende abschließen.

Mit Velosbio verleibt sich der US-Pharmakonzern einen Entwickler von Antikörper-Krebstherapien ein. Wichtigstes Produkt im Portfolio der Firma ist den Angaben zufolge das Prüfmedikament VLS-101. Mit dem Mittel laufen derzeit klinische Studien der frühen und mittleren Phasen I und II für die Therapie an Patienten mit bösartigen Bluterkrankungen und soliden Tumoren.

Erst im September hatte Merck & Co für die Erweiterung seiner Krebsmittelforschung den Einstieg bei Seattle Genetics bekanntgegeben./tav/fba