Der chinesische E-Autobauer Nio hat am Montag einen neuen Absatzrekord bekanntgeben. Die Aktie stieg daraufhin auf ein neues Allzeithoch. So schätzen Analysten die Aktie des chinesischen Tesla-Rivalen aktuell ein. 5.055 Elektroautos hat Nio allein im Oktober verkauft. Ein Plus von mehr als 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im laufenden Jahr hat der chinesische Tesla-Riviale sogar 31.430 ...

