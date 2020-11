Geduld gefragt von Maciej Gaj - 05.11.2020, 13:05 Uhr Die Stimmenauszählung in den USA hält noch an, entsprechend hoch ist die Spannung. Trotz eines ungewissen Wahlausgangs ziehen Aktien merklich an, aber auch Gold kann von einer gesteigerten Nachfrage profitieren. In dieser Woche finden starke Umbrüche an den Börsen statt, bereits im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen und dem Ergebnis zogen Aktienmärkte merklich an, aber auch Rohstoffe profitieren von einer Mini-Rallye. Besonders ins Auge fällt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...