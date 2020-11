In den aktuellen Kurz-News: Der New-Energy-Spezialist hep Capital hat den ersten Solarpark in den USA in Betrieb genommen; das Hep Solar Portfolio 1 ist nur noch bis Ende dieses Jahres zeichenbar. Außerdem kündigen asuco und RWB Ausschüttungen an.hep: Platzierungsende in Sicht, Solarpark "White Street" in Betriebhep Capital ermöglicht Anlegern, international in professionell gemanagte Solarprojekte zu investieren. Wie das Emissionshaus jetzt mittelt, ist eine Beteiligung am Publikums-AIF "HEP - Solar Portfolio 1" noch bis zum 31. Dezember 2020 die möglich. Der Fonds investiert in Solarprojekte weltweit. Dieser Sektor ist nach Einschätzung des Initiators auch jetzt in Krisenzeiten stabil, da die Solarenergie zur systemrelevanten Infrastruktur zählt. Der AIF hat bereits mittelbar in 15 Projekte in Japan und in den USA investiert: Nach erfolgreicher Projektentwicklung, die ebenfalls durch hep erfolgte, wurden Mitte 2019 die ersten beiden Solarprojekte "Ayabe" und "Kamigori" in Japan erworben und ein Jahr später in Betrieb genommen. Jetzt folgte mit dem Projekt "White Street" der erste Solarpark in den USA. Wer sich an diesem Portfolio beteiligen möchte, kann ab 20.000 Euro Mindesteinlage dabei sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...